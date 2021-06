Il 19 giugno 2021 Ilary Blasi e Francesco Totti hanno festeggiato 16 anni di nozze e hanno documentato via social la loro romantica cena.

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno festeggiato il loro 16esimo anniversario di nozze con una cena esclusiva al Vio’s Cooking, esclusivo ristorante con vista sui tetti della Città Eterna e sulla Basilica di San Pietro. Per l’occasione la coppia ha documentato l’intera serata – a cui hanno preso parte anche i loro tre figli – con alcune stories via social.

Francesco Totti e Ilary Blasi: l’anniversario

Per i loro 16 anni di nozze Francesco Totti e Ilary Blasi hanno scelto di cenare in uno dei ristoranti esclusivi della Capitale e ovviamente, sui social, non hanno mancato di coinvolgere i loro fan per questo importante traguardo: “16 anni di noi!”, ha scritto Totti nel suo post via social visibilmente emozionato.

Per l’occasione la conduttrice ha indossato un aderente abito bianco, mentre i capelli erano legati in un morbido raccolto. Nella foto postata sui social da Totti Ilary è girata, mentre lui è intento a guardarla teneramente e le cinge la vita con le mani.

I tre figli

Alla cena d’anniversario hanno preso parte anche i tre figli della coppia: Cristian, Chanel e Isabel. Francesco Totti e Ilary Blasi hanno sempre affermato che il segreto della loro unione sarebbe una sana semplicità: i due hanno sempre badato in prima persona ai loro tre bambini e hanno continuato a vivere la loro vita – nonostante la fama – come persone comuni. “Francesco mi guarda come le prime volte e… si impalla. Non so se ci sia una formula, se è stata fortuna, per me la fortuna è stata quella di trovarci. So che con Francesco c’è la voglia di costruire e di andare avanti insieme”, ha dichiarato Ilary Blasi a Verissimo.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/francescototti/