Tra anniversari di matrimonio, polemiche e attimi di commozione ecco quali sono state le news di gossip del week end!

Dal mondo della musica a quello dello sport, dello spettacolo e della tv: ecco le notizia più interessanti che hanno coinvolti i vip nell’ultimo weekend, dall’anniversario di Francesco Totti e Ilary al nuovo amore di Massimo Boldi, passando per alcuni dei vip più chiacchierati della settimana.

Tutte le news di gossip del weekend

Ha fatto discutere non poco il tweet di Madame: la giovane diciannovenne non ha gradito di essere disturbata durante una cena. Non solo, non ha gradito che a farlo non sia sto un super fan, a giudicare da quello che ha scritto…

Weekend romantico per Totti e la sua Ilary: vista San Pietro, sui tetti di Roma, hanno festeggiato 16 anni di matrimonio. Una famiglia unita – tre i figli della coppia – che sembra inossidabile.

A Domenica In Mara Venier si è commossa per la gioia di essere di nuovo in studio dopo i giorni difficili seguiti al suo intervento ai denti. “Questo è il mio posto”, ha detto la conduttrice emozionata.

Intanto a casa di Fabrizio Corona è scoppiato un nuovo incidente: l’ex Re dei paparazzi ha impedito ad alcuni paparazzi di entrare – per un controllo causato da schiamazzi – e ha postato le immagini sui social.

Ha fatto il giro dei social un breve video dove si vede Damiano David dei Maneskin mentre era intento a “salvare” la bassista della band Victoria De Angelis, che per poco non ha rischiato di essere investita da un motorino.

Fiocco rosa a casa di Serena Lansiti: l’attrice de Il Commissario Ricciardi, più felice che mai, ha annunciato con un post via social la nascita di sua figlia Viola.

Massimo Boldi è da sempre innamorato dell’amore, e stavolta ha dichiarato di essere innamorato di una donna di ben 34 anni più giovane di lui: si tratta della giornalista polacca Anita Szacon.