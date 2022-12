La storia di Alessandro Egger a Ballando con le stelle è stata fortemente contestata dalla madre del modello, che l’ha accusato di raccontare solo bugie.

È scontro a distanza tra Alessandro Egger e la madre Cristina. Il giovane modello, diventato famoso da piccolo come testimonial delle barrette Kinder, ha riportato la sua infelice storia a Ballando con le stelle. Nello show di Rai 1 ha raccontato di essere stato mandato via da casa dai genitori quando era ancora minorenne e di aver dormito con i clochard. A queste dichiarazioni, la signora Egger si è sempre opposta raccontando una versione dei fatti diametralmente opposta.

Alessandro e Cristina Egger: è scontro

“Io ho tre figli, e mi creda, nessuno è abbandonato. È uscito di casa, questo è vero, ma a 19 anni, non a 17 come dice – ha raccontato Cristina Egger – . È vero che ha iniziato la sua vita e si è fatto da solo. Non lo abbiamo mai raccomandato, anzi non abbiamo mai appoggiato la sua carriera nel mondo dello spettacolo e della moda […]”.

“Continuano a mandare avanti la storia di Alessandro che ha dormito con i clochard. Mai nella vita Alessandro ha dormito con i clochard. Mai – ha sbottato la signora, accusando Ballando con le stelle di non verificare i fatti raccontati da Egger – . Mi dica lei, Alessandro è uno che può mai aver dormito con i clochard? Ma ha capito che io vivo in una villa del Seicento! E non capisco la produzione come faccia a mandare in onda queste bugie”.

A queste accuse, però, Alessandro ha avuto modo di replicare nel salotto de La Vita in diretta. Stuzzicato da Anna Pettinelli, il concorrente dello show di Milly Carlucci ha commentato: “Le dichiarazioni di mia mamma non riportano assolutamente la realtà dei fatti. Se io fossi della stirpe dei Savoia allora sarei un pazzo che è scappato di casa”.

