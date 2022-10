Tra i protagonisti di Ballando con le stelle, il modello Alessandro Egger ha rivelato di essere stato abbandonato dai genitori. Ma la versione della madre lo smentisce.

Alessando Egger ha avuto un momento di cedimento nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le stelle. Il modello non è riuscito a trattenere le lacrime parlando dei rapporti, ormai congelati, con la madre Cristina. “Non mi piace parlare in maniera negativa di nessuno, il nostro è un rapporto che non esiste. Credo abbia deciso di vivere senza di me, e io l’ho accettato finalmente – ha spiegato lui alle telecamere di Rai 1, svelando di essere stato allontanato da casa – . Non era una cosa che volevo, sono andato via perché sono stato accompagnato alla porta”.

La madre di Alessandro Egger interviene

Cristina Egger, che ha partecipato con il figlio Alessandro all’edizione 2017 di Pechino Express, ha raccontato una versione dei fatti ben diversa da quella riportata a Ballando con le stelle.

“Non voglio dire che sta mentendo, ma la sua mente ha interpretato in modo errato quello che è successo. I suoi ricordi sono falsati”, ha spiegato lei, ammettendo di avergli dato un ultimatum dopo la prima bocciatura a scuola.

“Se vieni bocciato trovati un lavoro e diventa indipendente”, aveva deciso la madre di Egger al fine di spronarlo. “Quando è stato bocciato ancora, abbiamo litigato e se n’è andato di casa”, ha detto lei al settimanale DiPiù.

“Non ha vissuto in strada come dice lui, io ho sempre pagato tutto, poi lo ha aiutato la nonna. Ma lui è caparbio e presto ha voluto fare da solo – ha precisato ancora – . Ha fatto anche lo spazzino a Londra per pagarsi l’affitto, poi si è affermato come modello. Purtroppo lui sente, sbagliando, alcune carenze affettive e nel suo cuore ci sono nodi irrisolti”.

