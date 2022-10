Fanno discutere le dichiarazioni di Nina Corradini, ex ginnasta, che ha denunciato le offese e le ingiustizie subite dalle sue allenatrici.

Promessa della ginnastica ritmica italiana, Nina Corradini ha fatto parte del gruppo delle Farfalle per ben due anni vincendo la medaglia d’argento a Budapest nel 2017, la medaglia d’oro al Grand Prix di Kiev e all’all-around, diventando campionessa nazionale. Ma i premi non sono bastati a rendere felice l’esperienza della Corradini nella ginnastica perché per troppi anni ha subito offese e vessazioni da parte delle allenatrici. Il motivo? Il fisico non perfetto e i chili di troppo sulla bilancia.

Nina Corradini, la denuncia: “Tutti devono sapere”

Solo ora che ha deciso di abbandonare il mondo della ginnastica ritrmica e che studia scienze della comunicazione, Nina Corradini ha avuto il coraggio di denunciare quanto successo quando faceva parte del gruppo delle Farfalle.

“Mangiavo anche sempre meno ma ogni mattina salivo sulla bilancia e non andavo bene: per due anni ho continuato a subire offese quotidiane – ha raccontato lei in una intervista per Repubblica, confessando di aver avuto problemi molto seri con l’alimentazione – […]Avevo imparato che di notte perdevo 3 etti e che un bicchiere d’acqua ne pesava 2”.

“Per le allenatrici ero solo una pedina, non c’era rapporto umano – ha aggiunto lei – . Non mi hanno mai chiesto come stessi. Io pesavo sui 55 chili ma l’allenatrice aveva sempre da ridire. Il cibo era diventato un incubo, pensavo alle conseguenze del mangiare determinati alimenti”.

Le offese e le umiliazioni sono durate due anni. “Accadeva in mutande e davanti a tutti, sempre dalla stessa allenatrice. Cercavo di mettermi in ultima in fila, non volevo essere presa in giro davanti alla squadra”, ha ricordato lei che, poi, ha trovato la forza di andare via.

“Me lo ricordo il giorno in cui ho trovato la forza di andare via, era il 14 giugno 2021. Avevo passato ogni minuto degli ultimi mesi precedenti a desiderare di scappare da lì – ha aggiunto – . Ora voglio informare e proteggere le bambine più piccole: tutti devono sapere la realtà”.

