A raccontare di essere stata contattata via messaggio da Francesco Totti è stata Antonella Fiordelisi, balzata agli onori della cronaca per essere stata già rintracciata tramite social da alcuni calciatori famosi. La rivelazione dell’influencer sul Pupone, però, fa ancora più rumore alla luce della separazione da Ilary Blasi e delle ultime indiscrezioni riguardanti presunti flirt di Totti con altre donne nel corso del matrimonio.

In un momento di confidenza, Antonella Fiordelisi, dimenticando la presenza delle telecamere, si è lasciata scappare una frase che ha fatto immediatamente il giro della rete.

“Totti mi ha scritto!”, ha svelato lei, portandosi subito la mano alla bocca consapevole di aver detto qualcosa che agli appassionati di gossip non sarebbe sfuggito.

A cercare di smorzare quanto confessato, ci ha pensato Edoardo Donnamaria, che ha aggiunto: “Sta scherzando!”. Mentre la regia del Gf Vip ha preferito tagliare immediatamente passando ad altre inquadrature.

I più curiosi, adesso, sono ansiosi di conoscere qualcosa in più rispetto ai messaggi che Francesco Totti avrebbe inviato ad Antonella Fiordelisi.

Alfonso Signorini deciderà di approfondire l’argomento o, visto il clamore mediatico per la separazione da Ilary Blasi, preferirà sorvolare?

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram