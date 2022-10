Il gossip nazionale ed internazionale: riassumiamo le notizie più succose di cronaca rosa dell’ultimo weekend. I concorrenti del Grande Fratello Vip sono stati assolutamente protagonisti, ma non sono mancate anche le notizie riguardanti i vip d’oltreoceano come Gisele Bundchen e Tom Brady, che hanno ufficializzato la fine del matrimonio dopo 13 anni insieme.

Dalla casa del Grande Fratello Vip occhi puntati su Antonino Spinalbese e Giaele De Donà: i due si sono appartati sotto le coperte lasciandosi andare ad effusioni che hanno fatto il giro del web.

Anche Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria non sono stati da meno, anche se l’influencer è finita al centro del gossip per una notizia molto più clamorosa: sarebbe stata contattata sui social da…Francesco Totti!

Dopo gli ultimi chiacchiericci su un suo ipotetico flirt con una dama di Uomini e Donne, Tomaso Trussardi ha rotto il silenzio. La smentita è stata piena di rabbia: “Il sedicente esperto di gossip (a me sconosciuto) Amedeo Venza professa sulla mia vita privata. Mi dispiace sconfessare il suo alquanto improbabile gossip. Signor Verza, quando getta m***a sul ventilatore dovrebbe mettercisi davanti…vedrà che poi le passa la voglia. Oppure forse, visto il personaggio, potrebbe anche piacerle”.

View this post on Instagram

Fiocco blu in casa di Bianca Atzei e Stefano Corti: la coppia, ospite di Verissimo, ha svelato il sesso del bambino che nascerà a breve.

View this post on Instagram

Dopo 27 anni di matrimonio è finita tra l’ex concorrente del Grande Fratello, Salvo Veneziano, e la moglie Giusy. Oltreoceano, invece, un’altra unione – molto più celebre – è esplosa: si tratta di Giselle Bundchen e Tom Brady che, dopo 13 anni insieme, hanno ufficializzato la rottura.

View this post on Instagram

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram