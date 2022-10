Ultimi giorni di grande trambusto nel mondo dello spettacolo tra amori, ritorni di fiamma, rumors e anche qualche lite pesante. Ne sono successe davvero di tutti i colori e se in tema relazioni la love story bis tra Tomaso Trussardi-Michelle Hunziker si prende la scena, non è da meno anche la molestia di Memo Remigi a Jessica Morlacchi. Andiamo a vedere quindi quali sono stati i migliori gossip della settimana 24-28 ottobre 2022.

Partiamo dalla “famosa” freccia di Cupido che avrebbe colpito di nuovo Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker. I due, dopo essersi separati, sembrano aver dato qualche segnale di ritorno di fiamma. La donna, infatti, ha spalancato le porte ad un secondo amore. “Tutto è possibile”, le sue parole a Bunte.

Una settimana felice per la famiglia Berlusconi, dove Silvio è diventato di nuovo nonno per la 17esima volta. Nato, infatti, il secondogenito di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli. Simpatico anche l’annuncio fatto dal leader di Forza Italia che ha curiosamente informato tutti direttamente dal Senato.

Di seguito pure il video del breve discorso:

Tra i migliori gossip della settimana, sebbene il fatto sia decisamente negativo, non poteva non esserci la molestia di Memo Remigi a Jessica Morlacchi. Nel corso di ‘Oggi è un altro giorno’, infatti, l’uomo ha toccato il fondoschiena della donna ed è stato pizzicato. Le immagini dell’accaduto sono diventate virali e la Rai ha deciso di interrompere subito il contratto con l’84enne.

Di seguito il video dell’accaduto:

Non poteva mancare nei migliori gossip della settimana l’annuncio della seconda gravidanza di Ludovica Valli. La donna, infatti, ha annunciato la grande gioia, per lei e il suo compagno Gianmaria Di Gregorio che dopo Anastasia accoglieranno un nuovo componente della famiglia, un maschietto.

Di seguito il post con il quale su Instagram la donna ha annunciato di aspettare un altro bimbo:

View this post on Instagram

Era tra i personaggi più importanti dell’edizione di quest’anno del GF Vip, ma alla fine anche Elenoire Ferruzzi si è fatta prendere dalla pressione della Casa e, con comportamenti un po’ esagerati, è stata eliminata con un televoto flash per volere del pubblico.

Di seguito il ritorno in studio di Elenoire dopo l’eliminazione:

View this post on Instagram

