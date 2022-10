Cosa sveleranno Bianca Atzei e Stefano Corti in diretta tv? La coppia è pronta a raccontare qualcosa di inedito in queste ore.

Attraverso un simpatico post Instagram, Bianca Atzei e Stefano Corti hanno annunciato che saranno ospiti di Verissimo nella puntata di sabato 29 ottobre 2022. Ma non solo. La coppia, in dolce attesa, ha anticipato che hanno pensato ad una “sorpresina”. Di cosa si tratta? Qualcuno ha iniziato a fare delle ipotesi…

Bianca Atzei e Stefano Corti: “sorpresina” in arrivo…

Bianca Atzei

Che cosa avranno in mente Bianca Atzei e Stefano Corti? Chi lo sa. Per il momento, la coppia ha solo anticipato che prenderà parte alla puntata di Verissimo che andrà in onda sabato 29 ottobre 2022.

“Domani pomeriggio saremo ospiti a Verissimo dove abbiamo preparato una sorpresina. Se siete curiosi basta accendere il televisore alle 16.30. A domani!”, le parole della Iene sul suo profilo Instagram. Più lineare e senza sbilanciarsi, invece, la cantante che ha informato tutti della sua presenza al programma ringraziando in anticipo, immaginiamo fan e Silvia Toffanin, padrona di casa.

Ma cosa avranno in mente? Sembra che i pareri vadano tutti in una sola direzione, ovvero quella del palesare il sesso del bambino che i due attendono.

Maschio o femmina? Nessuno lo sa, fino ad oggi e nessuno dei diretti interessati si è mai sbilanciato sull’argomento. Molto probabile, quindi, che la Atzei e Corti con la loro “sorpresina” in diretta tv, si riferiscano proprio a questo. Non resta che attendere.

Di seguito il post Instagram di Corti:

