Nel 2007, nella notte tra l’1 e il 2 novembre, veniva uccisa Meredith Kercher: furono arrestati Amanda Knox e Raffaele Sollecito. Oggi i due sono ritenuti innocenti.

Sono passati quindici anni dalla tragica morte di Meredith Kercher, studentessa universitaria di Leeds in Erasmus a Perugia. La ragazza, uccisa brutalmente e oggetto di violenza sessuale, venne ritrovata priva di vita nel suo appartamento e, inizialmente, vennero accusati dell’omicidio Raffaele Sollecito e la fidanzata, Amanda Knox. Dopo un lungo processo, i due sono stati ritenuti innocenti e, a distanza di tanti anni dai tragici fatti, si sono rivisti per la gita a Gubbio programmata il 2 novembre del 2007.

Amanda Knox e Raffaele Sollecito insieme a Gubbio

Lo scorso giugno, Amanda Knox è tornata a Perugia per incontrare il suo difensore storico, l’avvocato Luciano Ghirga, insieme all’altro legale Carlo Dalla Vedova, e all’ex cappellano della sezione femminile del carcere, don Saulo Scarabattoli.

Il Mirror, inoltre, ha pubblicato le foto che ritraggono la Knox e Sollecito a braccetto a Gubbio, città che avevano programmato di visitare in occasione dei giorni di festa nel lontano 2007.

“Felice e spensierata, l’ex coppia ha visitato la pittoresca città di Gubbio dove avevano in programma di andare il 2 novembre 2007, il giorno in cui la studentessa universitaria di Leeds Meredith Kercher, 21 anni, fu trovata nella sua camera da letto con la gola tagliata e segni di violenza sessuale”, ha raccontato il tabloid britannico.

Riguardo l’incontro con Amanda, Raffaele ha commentato con il Mirror: “È stato così bello, avevamo programmato di andare lì il giorno in cui è stato trovato il corpo di Meredith. Avevamo programmato quel viaggio perché ovviamente non sapevamo cosa le fosse successo e quel giorno non avevamo impegni. È stato dolce-amaro tornarci perché dovevamo andare lì in circostanze così diverse, ma è stato bello per noi poter parlare di altro”.

Dell’omicidio della Kercher, a oggi, è stato condannato solo il cittadino ivoriano Rudy Guede.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG