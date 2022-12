Tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si inserisce la madre di lui, che si è esposta sui social manifestando il suo dissenso per la concorrente del Gf Vip.

La storia tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi potrebbe essere conclusa. Lui aveva deciso di allontanarsi dall’influencer dopo l’imitazione di Oriana Marzoli, ma nel corso dell’ultima diretta del Gf Vip aveva fatto dietro front ammettendo di essere ancora innamorato di lei. “Io voglio continuare il mio percorso da sola”, lo aveva gelato Antonella, mentre sul web si scatenava la polemica tra i fan della coppia.

La madre di Edoardo contro Antonella

Edoardo, in evidente difficoltà per la situazione venutasi a creare con la Fiordelisi, ha espresso tutto il suo disagio tanto da chiedere che gli venga inviato un messaggio per suggerirgli cosa sia meglio fare.

“Ma che devo fare io, ditemelo voi. Nel prossimo aereo, visto che i Donnalisi non ci stanno più, mandatemelo con un consiglio! – ha chiesto Donnamaria – . Parlate con la mia famiglia, i miei fratelli, il mio psicologo, loro lo sapranno… Li mettete tutti insieme e mi mandate un aereo con un messaggio. Deve essere ‘Fai così’, grazie”.

Sui social, quindi, sono apparsi vari messaggi in sostegno di Edoardo e la madre del concorrente del Gf Vip si è espressa in favore di coloro che tifano per la separazione da Antonella.

“L’unica frase che accetto su un aereo è ‘Edo. D. Vola solo’”, si legge su una pagina Twitter il cui post è stato subito condiviso dalla madre di Donnamaria.

Il web non ha potuto fare a meno di notare il comportamento social della signora che, finita al centro del polverone, ha preferito cancellare tutto. Lo screenshot, però, è stato fatto e, probabilmente, Edoardo e Antonella ne verranno messi al corrente da Alfonso Signorini.

“Vi mettete tutti insieme e mi mandate un aereo con scritto ‘consiglio fai così’ ci deve essere scritto fai questo”



L'UNICA FRASE CHE ACCETTO SU UN AEREO È “EDO.D VOLA SOLO”#gfvip pic.twitter.com/SyRO94JKA2 — soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 18, 2022

