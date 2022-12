Oriana Marzoli non perdona Antonino Spinalbese e continua a dedicarli offese di ogni genere: nelle ultime ore ha anche tirato in ballo Belén.

La liaison tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese è durata solo qualche ora nella casa del Gf Vip. Dopo una notte di passione, lui ha preferito fare marcia indietro sostenendo che la venezuelana non sia la “Ferrari” che lui sta cercando. Da quel momento, i rapporti tra i due sono diventati sempre più tesi e ad alimentare l’astio tra loro è stato l’ingresso di Ginevra Lamborghini.

Oriana contro Antonino: “Ora parlo io”

Da quando la Lamboghini è tornata in casa, Antonino si è completamente dedicato a lei scatenando le gelosie di Giaele e Oriana.

In un momento di sfogo, la venezuelana ha accusato Spinalbese di averla usata e, nel manifestare il suo pensiero, ha tirato in ballo anche Belén.

“Ora è tempo di dire tutta la verità. Sotto la coperta mi diceva che non poteva resistermi. Sono sempre stata una donna e non avevo aperto bocca – ha sbottato la Marzoli – . Adesso prova a farmi passare per una bambina di 15 anni che si è infatuata. Non è vero nulla che pensavo di essere già la sua fidanzata e moglie futura”.

“Lui mi ha usato, come Belén ha usato lui! – ha aggiunto – .Tiè, il karma! E il karma sarà che io non lo voglio più vedere. Sono troppo contenta. Non si fanno così le cose, non si infangano gli altri […] Non ce la faccio che schifo! Vomito. Dice anche che si pente? Mi pento io di essere stata con lui!”.

“mi hai usato come belen ha usato te!!!!” oriana è la mia vita #GFVIP pic.twitter.com/4SZShmXuQF — letteralmente alla frutta (@marydramaa) December 18, 2022

