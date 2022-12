La morte di Lando Buzzanca ha travolto il mondo dello spettacolo e la compagna dell’attore ha lanciato pesanti accuse contro l’amministratore di sostegno.

Francesca Della Valle è stata l’ultima compagna dell’attore Lando Buzzanca, venuto a mancare ieri dopo un lungo periodo in una Rsa. La donna, mai accettata dai figli del compianto artista, ha sempre denunciato le critiche condizioni in cui versava il compagno, rinchiuso contro il suo volere in una struttura per anziani. “È stato ammazzato dall’applicazione della legge 604. Quella sull’amministratore di sostegno, voluta da chi gli era accanto”, ha commentato la Della Valle a Repubblica.

Francesca Della Valle, battaglia dopo la morte di Buzzanca

La compagna di Buzzanca aveva più volte denunciato la non volontà dell’attore di vivere in una rsa. “Lo stanno assassinando”, “lo stanno sequestrando”, “vogliono coprire una morte annunciata”, aveva scritto lei sui social sostenuta anche dall’angiologo Fulvio Tomaselli.

“E’ stato un omicidio bianco, silenzio e sordità istituzionale che sono complici e poi gli abusi dell’amministratore sostegno – ha commentato il medico di fiducia di Buzzanca . – I nostri giuristi si stanno muovendo: 15 giorni al Gemelli avevano determinato un miglioramento svanito in 17 giorni di hospice”.

“Tutto quello che ho fatto finora è nulla rispetto a quello farò: da oltre un anno e mezzo denuncio il fatto che avevano abbandonato Lando in una Rsa contro la sua volontà – ha aggiunto la Della Valle, che ha promesso di iniziare una lunga battaglia in memoria del compagno – . A ciò si contrappongono menzogne e calunnie di chi vuole nascondere la verità: è stato ammazzato dall’applicazione della legge 604. Quella sull’amministratore di sostegno, voluta da chi gli era accanto. L’ho visto il 1 dicembre ed era migliorato, poi in 17 giorni di hospice è peggiorato”.

