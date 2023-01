Solo pochi giorni fa era stata diffusa in rete la notizia di una presunta crisi di coppia tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino. L’assenza di lui dai video postati in rete dall’argentina aveva alimentato i pettegolezzi, poi definitivamente messi a tacere dalla madre della Rodriguez, Veronica Cozzani. E chi pensava che l’amore tra loro stesse attraversando comunque un periodo difficile, è costretto a ricredersi dopo il messaggio che il conduttore ha inviato alla moglie.

A svelare le romantiche parole che Stefano ha dedicato a Belén è stata la stessa showgirl che, forse incautamente, ha inquadrato il biglietto che il marito le ha fatto recapitare prima della diretta a Le Iene.

Sul foglietto giallo che la Rodriguez ha mostrato sui social, c’è scritto: “Spacca tutto gordi! Te amo”.

Poche parole, dunque, ma un messaggio forte e chiaro: per la sua amata e per tutti coloro che ancora credono che l’unione tra Belén e De Martino sia destinata – nuovamente – a sgretolarsi.

View this post on Instagram

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram