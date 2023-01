Anche per questo Festival di Sanremo 2023 Fedez potrebbe tornare ad essere protagonista della kermesse musicale: ecco in quale veste.

La partecipazione di Chiara Ferragni a Sanremo 2023 in qualità di co-conduttrice, aveva spinto Fedez a rinunciare a qualunque partecipazione alla gara canora per evitare un’eccessiva presenza dei Ferragnez alla manifestazione. Nelle ultime ore, però, pare che la decisione del rapper sia cambiata e Fedez potrebbe tornare ad esibirsi sul palco del Festival nella serata dei duetti.

Fedez a Sanremo 2023 insieme agli Articolo 31

Amadeus aveva già annunciato la partecipazione di Fedez sulla nave da crociera Costa Smeralda insieme ad altri artisti.

Il Giornale, però, ha anticipato che il rapper di Rozzano salirà anche “a bordo” del Festival di Sanremo in occasione della serata dei duetti, prevista per venerdì.

Vista l’amicizia recuperata con J-Ax, Fedez si esibirà insieme agli Articolo 31 sulle note di un brano che non è ancora stato reso noto.

Secondo il quotidiano, inoltre, tra i grandi protagonisti della serata dedicata alla cover ci saranno anche Noemi, Ditonellapiaga, Edoardo Bennato, Manuel Agnelli, Salmo e Lorella Cuccarini.

Per il momento, tuttavia, non è arrivata alcuna conferma in merito. Staremo a vedere…

