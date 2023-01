Solo qualche giorno fa, aveva fatto molto chiacchierare la confessione intima di Antonella Fiordelisi a Nikita Pelizon. L’influencer aveva ammesso di avere un ritardo, lasciando intendere di vivere ogni giorno l’intimità con Edoardo Donnamaria. Erano bastate queste parole, quindi, a scatenare la curiosità del popolo del web, desideroso di scoprire presto se la Fiordelisi fosse o meno in dolce attesa. Un video che sta facendo il giro di Twitter svela, finalmente, tutta la verità.

“Devo andare a cambiare l’assorbente…”, fa sapere la concorrente campana mentre tutti gli altri inquilini del Gf Vip sono indaffarati i cucina.

Una riflessione, fatta forse ad alta voce, che ha particolarmente infastidito Edoardo Donnamaria, tanto da portarlo a scagliarsi contro la fidanzata. “Ma sono cose che si dicono queste!”, ha sbottato lui.

La frase della Fiordelisi, dunque, mette a tacere tutte le ipotesi di una sua presunta gravidanza nella casa del Grande Fratello Vip. Addirittura, per lei, si era parlato anche della richiesta di un test di gravidanza per fugare ogni dubbio.

