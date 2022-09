Chiara Ferragni sul palco di Sanremo 2023 avrà una grande sostenitrice: Simona Ventura, che ha manifestato tutto il suo appoggio all’influencer.

L’annuncio della partecipazione di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2023 ha scatenato non poche polemiche. Oltre ai commenti avversi del Codacons, che più volte si è scagliato contro i Ferragnez, non sono mancati quelli degli hater che da sempre contestano l’imprenditrice digitale. Delle proteste, tuttavia, i vertici di Viale Mazzini si sono curati molto poco e la Ferragni si è messa già a lavorare per rendere questa sua partecipazione perfetta.

Simona Ventura al fianco di Chiara Ferragni

La prima cui la moglie di Fedez ha chiesto aiuto per essere impeccabile al Teatro Ariston è stata Simona Ventura, musa ispiratrice della Ferragni.

“Lei è molto in gamba e ha chiesto consigli proprio a me per sapere cosa fare e come stare su quel palco. Sono il suo punto di riferimento televisivo – ha raccontato la conduttrice al Messaggero – . È venuta in ufficio da me e le ho fatto vedere un po’ di cose. Mi sono messa a sua disposizione”.

La Ferragni era corteggiata dalla Rai da ben quattro anni e, secondo la Ventura, avrebbe accettato la partecipazione a Sanremo nel momento giusto.

“Chiara ha fatto la scelta giusta al momento giusto. La Rai le chiedeva di andare a Sanremo da quattro anni… – ha fatto sapere la conduttrice, che ha suggerito alla Ferragni di essere semplicemente se stessa – […]È l’italiana più famosa al mondo e Sanremo è il palco più popolare e importante d’Italia. Comunque vada per lei sarà un successo”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG