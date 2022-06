Simona Venuta fa una dedica speciale all’influencer per difenderla dagli attacchi e dalle critiche sulla sua conduzione a Sanremo 2023.

Chiara Ferragni sarà la co-conduttrice di Sanremo 2023 ma dall’annuncio di Amdeus è stata tempestata di critiche. Simona Ventura su Instagram pubblica una dedica all’influencer per incoraggiarla e mettere a tacere gli hater.

La dedica di Simona Venuta a Chiara Ferragni

“Me and @chiaraferragni… What’s next?! La mia stima per Chiara ha origini lontane. Anzi, direi di più, le voglio proprio bene! Abbiamo tanti punti in comune, seppur in 2 mondi solo all’apparenza distanti. Adoro la sua intelligenza, il suo coraggio, la sua curiosità! Grazie Chiara per aver pensato a me come moderno ‘Virgilio‘ nel mondo della tv e al bravissimo @fabiomariadamato.

A @sanremorai 2023 SPACCHERAI!!! Complimenti al numero 1 assoluto, @giovanna_e_amadeus, sei eccezionale! Per il resto… Solo #chiacchereedistintivo (cit #robertdeniro) “.

Queste le parole di Simona Ventura a Chiara Ferragni. A corredo delle parole a protezione dell’influencer la conduttrice posta delle foto con la sua amica per mettere tacere le numerose critiche dopo l’annuncio di Amadeus. Numerosi hater hanno infatti preso di mira l’imprenditrice dopo aver saputo che sarà co-conduttrice di Sanremo 2023.

Ecco il post di Simona Ventura.

Riproduzione riservata © 2022 - DG