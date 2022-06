Sam Asghari parla per la prima volta del matrimonio con la pop star e di come stare con lei lo abbia aiutato anche a livello professionale.

In occasione di un’intervista a Good Morning America, Sam Asghari parla del matrimonio con Britney Spears. La coppia è convolata a nozze il 9 giugno e da lì si sono subito trasferiti nella loro nuova casa. L’artista racconta di come si sono conosciuti, del loro amore e di come stare con la pop star abbia aiutato anche la sua carriera.

Le dichiarazioni di Sam Asghari

Come riporta FanPage, Sam Asghari parla dell’amore con la pop star: “Avremmo dovuto sposarci prima. Immaginavamo il nostro matrimonio come una fiaba e lo è stato. Volevamo festeggiare con le persone che amiamo, con coloro che ci sono più vicini. Volevamo solo festeggiare e questo è ciò che abbiamo fatto”.

Con tutta onestà, nel corso dell’intervista il marito di Britney Spears ha ammesso che stare con lei ha arricchito la sua carriera: “Nessuno mi ha davvero notato, fino a quando mia moglie mi ha dato questa enorme piattaforma con cui lavorare. È una cosa per la quale sarò sempre riconoscente e per cui sarò sempre grato. Non do per scontata nessuna opportunità che mi viene data”.

Ora la coppia si gode la sua nuova casa che la stessa pop star ha descritto ai fan, annunciando di non aver fatto la luna di miele proprio perchè si è subito trasferita nella nuova dimora. Piscina e lusso la nuova villa è davvero un paradiso.

Riproduzione riservata © 2022 - DG