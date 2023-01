La crisi tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino è vera o si tratta dell’ennesima fake news messa in giro dal web?

Pochi giorni fa, il popolo del web notava una particolare e sospetta distanza tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino. La coppia, tornata insieme dopo due separazione che avevano fatto grande scalpore, sembrava vivere l’ennesima crisi. Era stato il blogger Amedeo Venza a confermare quanto ipotizzato dal web, spiegando di aver contattato un familiare e di aver ricevuto conferma della “maretta” tra la showgirl e il conduttore.

La madre di Belén racconta la verità sulla crisi di coppia

A far crescere i sospetti su una presunta crisi di coppia, poi, era stato il fatto che Belén non avesse condiviso momenti della partecipazione di Stefano De Martino alla puntata di C’è posta per te.

Un atteggiamento strano per qualcuno e che ha fatto pensare all’ennesima distanza tra la coppia.

Ma ad intervenire sui social per mettere fine al continuo chiacchiericcio sui due è stata la madre della Rodriguez, Veronica Cozzani, che ha postato uno scatto che ritrae la piccola Luna Marì con indosso la maglia dell’Argentina.

Nulla di strano, se non fosse che sullo sfondo si noti Stefano De Martino, seduto al tavolo con in mano il suo smartphone.

Crisi smentita, quindi! I fan della coppia possono dormire sogni tranquilli.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG