Tutte le ultime notizie di gossip del weekend: cosa è accaduto in questo fine settimana e chi sono stati i protagonisti della cronaca rosa.

Il fine settimana è sempre ricco di colpi di scena per quanto riguarda gli appassionati di cronaca rosa: proviamo a riassumere le notizie più scoppiettanti di gossip! Dal flirt di Melissa Satta e Matteo Berrettini fino alla malattia di Giancarlo Magalli, passando per le ultime da Uomini e Donne al coming out di Federico Fashion Style. Ecco cosa è successo!

Il gossip del weekend

Al centro dell’attenzione sono finiti Melissa Satta e Matteo Berrettini: avvistati insieme al Forum di Assago e poi a cena, si sarebbero scambiati un bacio.

Proseguono le registrazioni di Uomini e Donne e, secondo le anticipazioni, Maria De Filippi ha offerto un lavoro ad una corteggiatrice, licenziata per la sua partecipazione al dating show.

Nuovo amore anche per Matilde Brandi che, dopo il Grande Fratello Vip, era stata lasciata improvvisamente dal marito. Accanto a lei ora c’è Francesco Tafanelli cui ha dedicato una lunga dedica su Instagram.

Occhi puntati su Verissimo, che ha ospitato Giancarlo Magalli dopo messi di assenza dalla tv. Il conduttore ha raccontato di aver avuto un tumore e di essere dimagrito di ben 24 chili.

E, sempre negli studi di Silvia Toffanin, Federico Fashion Style – all’anagrafe Federico Lauri – ha fatto coming out. “Sono gay e Letizia (la sua ex, ndr) lo sapeva”: ha raccontato lui.

Scontro a distanza tra Luisella Costamagna e Francesca Fagnani. Quest’ultima ha spiegato che non parteciperebbe mai a Ballando con le stelle perché “sono una giornalista e certe scelte toglierebbero forza a quello che più mi piace fare”. Immediata la replica della Costamagna: “Cara Francesca Fagnani, come dovresti ben sapere, la conduzione in studio è giornalismo (e le inchieste le ho fatte eccome). Comunque ti assicuro che, se la sostanza c’è, non è certo Ballando a indebolirla”.

