Il settimanale Diva e Donne ha pubblicato la foto che ritrae Carlo Verdone con la nuova fidanzata, ma al web non è sfuggito un particolare.

Carlo Verdone avrebbe una nuova fidanzata, almeno stando agli scatti condivisi su Instagram dal settimanale Diva e Donna. Come mostrato dal magazine che si occupa di cronaca rosa, l’attore e regista è stato avvistato al mare insieme a Corinna, la nuova fiamma: i due sembrano intenti a scambiarsi un bacio, ma l’immagine che ha fatto il giro della rete ha sollevato i dubbi del web.

Carlo Verdone, la foto del dubbio

“L’attore e regista, 72 anni, sulla propria vita privata è sempre stato riservato – scrive Diva e Donna a corredo della foto – . Ma ora, in questa immagine che fa parte di un servizio più ampio che potete trovare in esclusiva solo sul numero di Diva e donna in edicola questa settimana, ecco Verdone con il suo nuovo amore: lei si chiama Corinna e gli ha fatto battere il cuore”.

Il popolo del web, alla vista di quello scatto, non ha avuto dubbi: si tratta di un fotomontaggio. L’immagine, non proprio nitida, ha sollevato le polemiche degli utenti di Instagram, certi che non si tratti di una notizia reale e fondata.

“Io non ci credo, sembra foto montaggio”, “Ma è un foto montaggio e oltretutto fatto male!”, “Ma scusa ha la fede al dito? E poi sembra un’amica…siete sicuri di quello che pubblicate? Mah”, si legge tra i commenti.

Al momento, Verdone non ha commentato lo scoop del settimanale.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG