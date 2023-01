Belén ha condiviso su Instagram un tenero video che racconta l’amore tra i suoi due figli, Santiago e Luna Marì. Ma il web ha tirato in ballo Antonino.

Quando si tratta di Belén Rodriguez è difficile che il popolo dei social riesca a tenere la lingua a freno. Dopo l’ultimo video che la ritrae al parco con la figlia, la showgirl argentina ha condiviso su Instagram un tenero momento familiare durante il quale Luna Marì tiene compagnia a Santiago intento a giocare con i videogame. Nulla di più tenero, se non fosse che il web si è lasciato andare ad una serie di commenti che hanno tirato in ballo Antonino Spinalbese.

Il web e quei commenti al video dei figli di Belén

“Ma è identica al padre!”, “Che forte…assomigliano tutti e due ai rispettivi papà…sembrano loro in miniatura”, “Non si può dire che non sia figlia di Antonino”, hanno iniziato a scrivere alcuni utenti, “Luna è la copia identica del padre in forma femminile”, “Il bello di tutto questo è tornare con il marito, con un figlio di uno altro uomo che si assomiglia 100%: è troppo bello vedere la faccia dell’amante ogni giorno”, ha scritto con perfidia qualcun altro.

Davanti a queste parole, però, Belén ha preferito replicare con l’indifferenza godendosi l’amore puro che il video dei suoi figli sprigiona.

Riproduzione riservata © 2023 - DG