Maria De Filippi non ci sta e perde le staffe con i cavalieri di Uomini e Donne: la furia della conduttrice mette tutti in riga.

I protagonisti del trono over accendono spesso discussioni di fuoco negli studi di Uomini e Donne, ma la puntata di ieri, 19 gennaio, ha visto l’intervento necessario di Maria De Filippi. Tutto è nato quando al centro dello studio il nuovo arrivato Alessandro ha raccontato le sue uscite con quattro donne diverse, sia per estetica che per età anagrafica. La presenza di Desdemona tra quelle attratte dal cavaliere, però, ha scatenato la reazione di Alessandro P, immediatamente rimesso al suo posto dalla De Filippi.

Maria De Filippi furiosa: cavalieri maschilisti

Alessandro P ha recriminato a Desdemona il fatto che sia uscita con il collega Alessandro mentre frequentava lui. Un atteggiamento abituale e previsto dal regolamento, ma che solitamente viene adottato dal parterre maschile.

Poco prima, inoltre, Armando Incarnato si era reso protagonista di un attacco nei confronti di un’altra dama del trono over, alla quale aveva imputato di essere uscita con Alessandro per mera visibilità.

A quel punto, dopo una serie di discussioni che continuavano a puntare il dito contro le donne, la conduttrice non ha potuto tenere a freno la lingua.

“Ma che problemi avete! – ha sbottato lei – . Sono tre ore che registriamo e l’unico intervento rispettabile di un uomo verso una donna è stato quello di Alessio. L’unico! In tre ore di trasmissione”.

“Forse dovete iniziare a pensare che quello che fate voi uomini, lo fanno anche dall’altra parte e non stupirvi!”, ha concluso la De Filippi tra gli applausi del pubblico.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG