Beatrice Valli parla delle emozioni incredibili vissute nel corso della prossima ospitata in tv: anche Marco Fantini era in lacrime.

Nati a Uomini e Donne e oggi diventati una delle coppie più seguite e celebri dei social, Marco Fantini e Beatrice Valli sono la testimonianza di come il vero amore possa realmente nascere negli studi televisivi di Maria De Filippi. Insieme da ben nove anni, sono genitori di due bambine e sono in attesa dell’arrivo della terza. Verissimo li ha invitati per condividere con loro le emozioni della loro relazione in quello che Beatrice ha definito uno splendido “contesto familiare”.

Beatrice Valli e le emozioni di Verissimo

Poche ore fa, Beatrice Valli aveva raccontato ai follower di essere stata truccata da un professionista per un impegno televisivo, ma aveva deciso di tenere tutti col fiato sospeso.

Poco più tardi, poi, è arrivato l’annuncio: lei e il marito Marco Fantini hanno registrato una bellissima intervista che Verissimo manderà in onda sabato 21 gennaio.

“Saremo a Verissimo sabato, quindi seguiteci! – ha esordito lei su Instagram – . È stata una giornata piena di emozioni, ma non vi svelo nulla…”.

“È stato bellissimo, perché ripercorrere i momenti magici di questi nove anni è davvero stupendo! Ci siamo raccontati ancora un’altra volta in un’altra veste. È stato un contesto molto familiare, molto bello e Marco si è super emozionato…”; ha concluso Beatrice Valli, dando appuntamento a tutti in tv.

