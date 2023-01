Mara Venier telefona a La Vita in diretta e si scaglia contro la contessa Marisela Federici che ironizzava sulla morte di Gina Lollobrigida.

Nei salotti televisivi si continua a chiacchierare sulla morte di Gina Lollobrigida, sulla guerra all’eredità e sul reale coinvolgimento sentimentale di Andrea Piazzolla. E, proprio sul rapporto tra quest’ultimo e la diva del cinema recentemente scomparsa, si è soffermata la contessa Marisela Federici, ospite della puntata di ieri, 19 gennaio, de La Vita in diretta. Una “situazione tragicomica”, ha commentato la donna scatenando così la furia di Mara Venier.

Mara Venier in difesa di Gina Lollobrigida

La conduttrice di Domenica In, storica amica della Lollobrigida, ha imbracciato il telefono per un confronto in diretta con la Federici.

“Vorrei capire di più l’atteggiamento di Marisela Federici che ha parlato di situazione tragicomica – ha commentato la Venier – . Vedi Marisela, di comico in questa storia non c’è niente, forse fa ridere solo te che vedo stai ridendo. Ti assicuro che non fa ridere alle persone che hanno voluto bene a Gina, l’abbiamo vissuta per tanti anni, di cui abbiamo vissuto il dolore”.

“Sì, ma non piangere”, l’ha provocata la contessa, scatenando così la reazione ancora più adirata della Venier. “Non piango manco per niente, mi fa orrore il tuo cinismo – ha sbottato – . Tu che ne sai che stai in villa a fare le cene di verità, dolore, sofferenza. Che ne sai di Gina, di come Andrea è stato vicino a Gina in questi anni? Ti trovo una persona molto cinica in questa situazione”.

“Stare vicina a una persona è diverso da vedere una persona in tv – si è giustificata la contessa – . Io ero vicina a te alle cene in cui Gina ti raccontava la sua intimità”.

La rabbia di Mara Venier, quindi, ha raggiunto l’apice e la conduttrice ha preferito chiudere la chiamata: “Ma cosa stai dicendo? Ma tu non c’eri… io vi saluto, ciao a tutti”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG