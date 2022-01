Come si chiamano e che razza sono i cani di Claudio Santamaria e Francesca Barra? Scopriamo i nomi e la storia dei cuccioli.

Insieme da qualche anno, Claudio Santamaria e Francesca Barra sono una delle coppie più apprezzate del mondo dello spettacolo. In attesa di diventare genitori del primo figlio, dopo aver vissuto la terribile esperienza dell’aborto, l’attore e la giornalista si occupano con amore dei due cani. Scopriamo la loro storia.

Claudio Santamaria e Francesca Barra, i cani: razza e nomi

Attore bravissimo lui e giornalista dalla penna sublime lei: stiamo parlando di Claudio Santamaria e Francesca Barra. I due formano una delle coppie più apprezzare dello showbiz e sono molto seguiti anche sui social. E’ nel mondo virtuale che i piccioncini condividono con i fan parte della loro vita privata. Quest’ultima, oltre a tre bellissimi bambini che Francesca ha avuto da una relazione precedente e una figlia che Claudio ha avuto da Delfina Delettrez Fendi, comprende anche due bellissimi cani. Si chiamano Luce e Zeus e sono entrati nella loro esistenza in due momenti diversi. La prima a mettere piede in casa Santamaria – Barra è stata Luce, un meticcio salvato dalla strada. E’ stata la stessa Francesca a raccontare sui social il momento in cui si è perdutamente innamorata dell’animale.

“Michela Vittoria Brambilla venne ospite da Piero Chiambretti nel programma in cui ero una ‘Ministra’. Portò questo cucciolo (tre anni fa) e i suoi fratelli, sopravvissuti ad un cacciatore che aveva ucciso la mamma spacciandola per una volpe. (…) È stato amore a prima vista: mi sono alzata in piedi in diretta e ho chiesto se potevo adottarla subito“, ha raccontato Francesca su Instagram.

Zeus, invece, è un cane di razza labrador che è entrato in famiglia nel mese di aprile del 2021. Con il suo manto marrone e gli occhi profondi, il figlio ‘peloso’ è andato d’accordo fin da subito con Luce. Zeus è stato acquistato dalla coppia presso un allevamento e le critiche per questa scelta sono state diverse. Qualche mese dopo la sua adozione, Claudio e Francesca hanno scoperto che ha una malformazione al cuore grave. Fortunatamente, la malattia può essere tenuta sotto controllo con “medicine a vita“.

3 curiosità sui cani di Claudio e Francesca

I cani di Claudio Santamaria e Francesca Barra fanno parte a tutti gli effetti della loro famiglia. Sono accuditi e coccolati come se fossero una regina e un re. Prima di avere Luce e Zeus, però, la giornalista ha vissuto un lutto molto difficile.

-Il primo cane di Francesca si chiamava Satin ed era di razza maltese. Quando ha visto per la prima volta Luce nella trasmissione di Piero Chiambretti, aveva da poco perso il suo amico a quattro zampe dopo ben 16 anni di convivenza. Per il dolore provato, aveva giurato a se stessa di non prendere più un animale, ma gli occhietti di Luce le hanno fatto cambiare idea.

-Claudio Santamaria e la sua dolce metà hanno scoperto la malattia di Zeus quasi per caso, grazie ad un normale controllo veterinario: fino a quel momento il cane non aveva dato segnali di malessere.

-La coppia va spesso in vacanza con i cani e, nel corso dell’estate 2021, ha raccontato sui social le difficoltà che si incontrano quando si cercano strutture ricettive che accettino “animali e bambini“.

