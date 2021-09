Scopri tutto quello che c’è da sapere su Francesca Barra: dagli insulti degli haters al suo matrimonio segreto con Claudio Santamaria!

Francesca Barra, nata a Policoro il 14 settembre 1978, del segno della Bilancia, è un volto noto del giornalismo italiano e non solo. È famosa anche per essersi sposata con l’attore Claudio Santamaria in gran segreto.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla giornalista e sulla sua vita privata (si è sposata per due volte), passando per gli insulti e le minacce degli haters nei suoi confronti.

5 curiosità sulla giornalista Francesca Barra

– Quando la sua relazione con Claudio Santamaria è emersa, la giornalista e i suoi figli sono stati attaccati da numerosi haters online che l’avrebbero minacciata e insultata. “Qualcuno ha osato dire che la mia bambina non era figlia di suo padre. Siamo ancora ai tempi della lettera scarlatta, se una donna osa rifarsi una vita dopo un divorzio o una separazione viene additata come se avesse fatto chissà cosa”, ha raccontato a La Vita in Diretta.

– Ha deciso di sposarsi con Claudio Santamaria a Las Vegas in gran segreto: “Mancavano soltanto i nostri figli”, ha raccontato a Vanity Fair. “Infatti si sono offesi. Recupereremo. Quest’estate ci sposeremo in Basilicata (si sono sposati il 21 luglio 2018, ndr) e sarà una festa solo per noi”.

– È molto attiva sui social, soprattutto su Instagram. Lei e il marito compaiono molto spesso insieme e con i loro figli.

– Nel dicembre 2017 ha rivelato di essere stata ricoverata insieme a suo figlio a causa dell’epatite A. Sui social ha spiegato di aver contratto un virus per colpa di alimenti contaminati: “Quello che mi devasta è che sia ricoverato anche mio figlio. Quindi l’abbiamo presa entrambi a Milano (dove c’è stata una vera e propria epidemia che io ignoravo!)”.

-Nel marzo 2021, è uno dei soggetti, insieme al marito, di uno dei quadri presentati al Festival di Sanremo da Achille Lauro.

La vita privata di Francesca Barra

Per quanto riguarda la vita privata, Francesca Barra e Marcello Molfino si sono sposati nel 2005. Dal matrimonio sono nati tre figli: Renato, Emma Angelina e Greta. Nel 2017 conferma la fine della relazione con un post pubblicato su Facebook: “Io e Marcello Molfino abbiamo deciso di restare una famiglia, ma in una forma differente. Siamo individui indipendenti e liberi. Pur mantenendo un affetto infinito, un legame solido e sincero“.

Successivamente Francesca Barra viene sorpresa in compagnia dell’attore Claudio Santamaria, che si scoprirà essere il suo nuovo amore. Il 21 luglio 2018, dopo il primo matrimonio segreto a Las Vegas, la coppia è convolata a nozze a Policoro, paese di nascita della donna. Nel maggio del 2019, su Instagram, Francesca racconta un drammatico evento privato: ha perso il figlio che aspettava da Claudio Santamaria.

Nell’estate del 2021 si è diffusa la notizia di una nuova gravidanza dopo il dramma di due anni prima. La conferma è arrivata dalla stessa Francesca, con un post pubblicato il 31 agosto sul suo profilo Instagram. Qualche frecciatina a chi ha diffuso la notizia, ma la gioia di voler condividere con i followers la notizia. Ecco il post:

Chi è il marito di Francesca Barra, Claudio Santamaria?

Nato il 22 luglio 1974 (Cancro) a Roma, Claudio Santamaria è l’attore che tutti noi ricordiamo per film come Almost Blue e L’ultimo bacio e serie tv come Romanzo Criminale.

CLAUDIO SANTAMARIA

Per una curiosa coincidenza avrebbe conosciuto la sua futura moglie molto tempo primo di innamorarsi, quando erano soltanto due bambini: “Avevo 11 anni, Claudio 16. Mi ha invitata a ballare durante una serata in un villaggio vacanze sul mare, a Policoro. Entrambi infatti siamo originari della Basilicata e Claudio d’estate da Roma tornava al paese per le vacanze”, ha raccontato Francesca Barra al magazine F.

Francesca Barra: i libri

Francesca Barra ha pubblicato un grande numero di libri, eccoli tutti in ordine dal più recente: La giostra delle anime, 2019 (con Claudio Santamaria), L’estate più bella della nostra vita, 2017, Il mare nasconde le stelle, 2016, Verrà il vento e ti parlerà di me, 2015, Tutta la vita in un giorno, 2014, Giovanni Falcone un eroe, 2012, Il quarto comandamento, 2011, Non è un paese per donne, 2011, A casa di Jo. Piatti & ricette della mia cucina, 2009 e Non mi aspettare, 2009.

Dove abita Francesca Barra?

Francesca ha lasciato la città di Roma nel 2018 per trasferirsi col marito e con i figli a Milano. Insieme vivono felici nel quartiere Navigli, apprezzato molto sia da Francesca, che già aveva vissuto a Milano, che dallo stesso Santamaria.