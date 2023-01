Solo qualche giorno fa, il nome di Melissa Satta veniva associato a quello di Zhang, presidente dell’Inter. Si vociferava che la ex Velina avesse un’amicizia ben più profonda con l’uomo ma, a smentire ogni indiscrezione, ci sono state le foto che hanno immortalato la Satta in compagnia del tennista Matteo Berrettini. Uno scoop davvero inaspettato che sta facendo molto chiacchierare la rete!

Il primo avvistamento della presunta nuova coppia destinata ad occupare le pagine della cronaca rosa nazionale è avvenuto in occasione in occasione di una partita di basket al Forum di Assago.

Melissa e Matteo sedevano accanto e la loro conoscenza aveva già destato un po’ di scalpore tanto che le telecamere di Sky li hanno più volte inquadrati.

I due, poi, si sono diretti verso un ristorante per la cena e, come segnalato da alcuni presenti, tra loro ci sarebbe stato un bacio. “Si sono baciati”, hanno fatto sapere alcuni utenti del web all’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha pubblicato sui propri profili social le foto scattate dalle “talpe”.

Sarebbe, dunque, nata una nuova coppia…

