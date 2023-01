I rapporti tra Ambra Angiolini e Francesco Renga sono ottimi nonostante la separazione avvenuta diversi anni addietro. Genitori di Leonardo e di Jolanda, hanno sempre fatto attenzione a tenere i figli lontani dalle luci dei riflettori e dal gossip, ma da quando la primogenita è maggiorenne, è sempre più spesso presente in video e sui social. E Jolanda sembra avere proprio tutte le doti canore del padre, tanto che la sua esibizione insieme a lui sulle note di Angelo ha commosso e impressionato tutti. Compresa mamma Ambra Angiolini.

In occasione di Brescia, capitale della cultura 2023, Francesco Renga è stato chiamato ad esibirsi in piazza e, insieme a lui, ha voluto sul palco la figlia Jolanda.

Entrambi molto emozionati, hanno intonato una delle canzoni più belle e celebri dell’artista, mentre Ambra Angiolini assisteva commossa alla performance da dietro le quinte.

È la prima volta che Jolanda Renga sale sul palcoscenico dimostrando di avere lo stesso talento del padre e, chissà, che per lei non si prospetti una carriera nel mondo della musica.

