Grave e doloroso lutto per il mondo della moda: si è spenta a soli 37 anni una ex finalista del concorso di Miss Italia nel 2004.

Dolore e sconforto in Campania per la morte prematura di Antonella Fragiello, modella di professione che aveva partecipato al concorso di Miss Italia nel 2004 arrivando tra le finaliste. Aveva 37 anni e ha combattuto a lungo contro un cancro alle ovaie: la sua battaglia, purtroppo, si è conclusa con una sconfitta e la Fragiello ha lasciato il marito, Carlo Silvestro, e i tutti i suoi cari. La madre era morta in seguito alla stessa malattia.

Lutto a Casoria per la morte di Antonella Fragiello

Sempre sorridente e disponibile, Antonella Fragiello è ricordata dai parenti e dagli amici come una donna solare e gentile.

Da tempo, però, la malattia l’aveva costretta ad un lungo calvario: a soli 37 anni, infatti, la modella si era vista costretta a lottare tra la vita e la morte nella speranza di sconfiggere un cancro alle ovaie, lo stesso che qualche anno addietro si era portato via la madre.

Per lei, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: la Fragiello è morta nella giornata di oggi, 23 gennaio, presso l’ospedale dove i medici la tenevano in cura.

