Il padre di Ludwig, Jeff Koons ha portato via il bambino a Ilona il 23 dicembre del 1993.

Ilona gli fece causa e dopo 5 mesi decise di scappare con il figlio, diventando cosi una delle donne più ricercate dall’ FBI.

Ilona Staller, nota come Cicciolina, nata a Budapest il 26 novembre 1951. Ha avuto una lunga relazione con Riccardo Schicchi con il quale ha aperto un agenzia e con lui ha conosciuto Moana Pozzi. Successivamente si è sposata con l’artista americano Jeff Koons nel 1991. La coppia ha avuto un figlio, Ludwig, nato nel 1992. Tuttavia, i due si sono separati dopo 2 anni e mezzo. Jeff Koons è nato a York, nello Stato della Pennsylvania, il 21 gennaio 1955. E’ uno scultore d’avanguardia conosciuto a livello globale per le sue opere di gusto kitsch, che rappresentano con ironia l’american way of life e la tendenza al consumismo.

Attualmente Ilona è un’artista e sogna di incidere un nuovo disco da vera icona pop come è sempre stata anche in passato ed è una madre molto premurosa e severa.

