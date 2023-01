Ilona Staller, la donna dalle mille vite si racconta con il figlio a Verissimo.

Dopo 30 anni Ilona finalmente non è più ricercata dall’FBI e può rientrare negli USA. Con Jeff ormai Ilona non ha più nessun rapporto mentre Ludwig continua a sentire e vedere il padre.

Chi è il figlio Ludwig

Ludwig, figlio di Ilona Staller e Jeff Koons, ha studiato all’Accademia di Belle Arti e vorrebbe lavorare nel cinema. Ha fatto alcune piccole comparsate, ma ha incontrato difficoltà nel trovare lavoro a causa del passato della madre come attrice hard. In un’intervista ha dichiarato di non vedere lo stigma del mondo dell’intrattenimento a luci rosse e di voler seguire le orme della madre. Crede di avere le qualità per farlo e si sente in grado di competere con altri attori.

Ludwig non ha alcun ricordo di una famiglia unita, siccome a pochi mesi dalla sua nascita i suoi genitori si sono separati e nonostante sia figlio di artisti si sente una persona normalissima.

La proposta di matrimonio di Ludwig alla fidanzata Madalina

Madalina e Ludwig stanno insieme da 1 anno e lui è molto innamorato e fedele alla sua compagna e proprio per questo negli studi di canale 5, davanti a tutto il pubblico di Verissimo chiede a Madalina, di 20 anni, di sposarlo dandole l’anello.

