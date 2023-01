A Verissimo, Stefania Sandrelli ammette di essere appena uscita da un periodo “tosto” con Giovanni Soldati.

Stefania racconta a Silvia Toffanin, che il compagno ha subito diversi ricoveri ospedalieri in reparto di psicologia per superare un periodo molto difficile.

Da 5 mesi il suo compagno, Giovanni Soldati sta facendo fisioterapia e sta ancora seguendo terapie.

La storia d’amore tra Stefania e Giovanni

Giovanni Soldati è legato a Stefania Sandrelli, dal1983. La coppia, come rivelato dall’attrice in un’intervista alla rivista Grazia, non è mai convolata a nozze ma vive un grandissimo amore fondamentalmente al riparo dalle incursioni del gossip.

“Non ci siamo sposati un po’ per mancanza di tempo – aveva rivelato Stefania Sandrelli -, un po’ per scaramanzia. Di sicuro è l’uomo della mia vita, quello che mi ha accolta con più dedizione e generosità. Tra noi ci sono grande affetto e fiducia reciproca. Stiamo bene insieme senza tragedie e senza enfasi“.

Il rapporto di Stefania Sandrelli con Amanda

Stefania e sua figlia Amanda hanno un rapporto speciale e sopratutto in questo ultimo periodo molto difficile lei non ha mai lasciato sola la madre. Amanda figlia di Gino Paoli e Stefania è un’attrice affermata e una figlia premurosa e unica per Stefania.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG