A Verissimo, Orietta Berti ammette di essere infatuata di un ex gieffino

Orietta Berti stuzzicata da Sonia Bruganelli nell’intervista a Verissimo ammette che ha un un preferito tra i protagonisti del GFVip 2023.

“Il mio preferito è Amauris… quello li”

Dopo aver sbagliato il nome di Amaurys Perez, pallanuotista italiano, Silvia Toffanin la invita a tornare con lui e con il marito Osvaldo, ma piccante come sempre Orietta risponde che non ci sono problemi perchè: “Osvaldo non è geloso”.

Amaurys Perez

La vita sentimentale di Perez

Amaurys è sposato con Angela Rende, un’insegnante calabrese, dal 2006. La coppia, che vive a Cosenza, ha tre figli: Cristian Antonio, Gabriel e Daisy. Perez ha condiviso in passato di aver avuto difficoltà nella concezione dei figli e di aver girato il mondo per trovare una soluzione. Nonostante i medici gli dicessero che non sarebbe stato possibile, lui e sua moglie non si sono arresi e finalmente hanno avuto il loro primo figlio nel 2010. Tra le passioni di Perez c’è anche quella per la birra, infatti ha avviato un’attività che si occupa della produzione di birra.

