Giancarlo Magalli, dopo 1 anno di assenza dalla tv si presenta a Verissimo molto provato e con 24 kg in meno.

Il conduttore racconta di avere avuto un infezione che lo ha costretto a letto per settimane, con un ricovero ospedaliero obbligatorio. Giancarlo Magalli è noto per essere una persona molto riservata, nonostante la sua lunga carriera nel mondo della televisione italiana. Poco si sa delle sue condizioni di salute, ma mesi fa ha improvvisamente sparito dalla tv senza dare spiegazioni.

Di recente, ha deciso di rassicurare i suoi fan dichiarando che la sua assenza era dovuta a un problema di salute. Ha spiegato di aver iniziato ad avere problemi l’estate scorsa, mentre era in partenza, e di aver dovuto ricevere cure mediche per diverse settimane. Non ha fornito ulteriori dettagli, ma ha sdrammatizzato la situazione, come è suo solito, sostenendo che non si trattava di nulla di grave.

Linfoma alla milza: la diagnosi

“Tra 2 mesi sarà morto se non si cura“, i medici avevano dichiarato questo ai familiari.

Il linfoma marginale splenico è una forma rara di linfoma non-Hodgkin, un tumore maligno che colpisce gli organi del sistema linfatico, in particolare la milza. Si sviluppa dai linfociti B, un tipo di globuli bianchi e ha una evoluzione lenta.

Attualmente, Giancarlo Magalli sembra essere completamente guarito dalla malattia e di stare meglio, grazie alla sua famiglia che gli è sempre stata accanto, dalle ex mogli alle figlie. Nonostante la sua età avanzata e i 24kg persi, si dice pronto per tornare sugli schermi televisivi e per una nuova storia d’amore. Ha dichiarato che la situazione è andata a finire bene e sembra essere pieno di energie e voglia di vivere.

Il rapporto con la RAI

“Attualmente, della RAI pago il canone come tutti gli italiani.”

Magalli, spera di essere ricontattato dai vertici e che i suoi programmi attualmente dati ad altri tornino ad essere condotti da lui.

