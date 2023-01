Durante l’intervista a Verissimo, Valeria Marini confida alla Toffanin di volere una pausa di riflessione perchè molto impegnata.

Rispondendo alle domande della conduttrice ammette di non aver mai detto al suo ragazzo, Eddy Siniscalchi, di aver bisogno di un stop della loro relazione. Come reagirà il ragazzo dopo queste forti dichiarazioni?

Nella primavera 2022, Valeria Marini aveva trovato l’amore con Eddy Siniscalchi, sembravano essere una coppia felice, visti insieme in diverse occasioni dalla scorsa primavera. Alcuni sospettavano una proposta di matrimonio tra i due. Eddy Siniscalchi è stato in grado di conquistare Valeria Marini con la sua passione e romanticismo.

La storia tra Valeria e Eddy

La storia tra Valeria Marini e Eddy Siniscalchi sarebbe iniziata quando i due si sarebbero conosciuti durante un evento a Roma. Siniscalchi ha raccontato che è stato lui a corteggiare la showgirl e che dopo una cena insieme è scattata la scintilla tra i due.

Siniscalchi ha dichiarato che ha sempre cercato di corteggiare Valeria trattandola come una persona normale e non solo come una celebre showgirl, e che voleva che la loro relazione fosse seria e duratura. Ha anche sottolineato che non era interessato solo ad un’avventura, ma che voleva conoscerla meglio e capire se c’era una connessione profonda tra loro.

Valeria Marini aveva dichiarato di apprezzare molto il suo compagno per la sua passione e romanticismo, e di essere molto felice della loro relazione. Ha anche espresso il suo amore per lui sui social, chiamandolo “Vita mia” e condividendo foto e momenti insieme.

Entrambi sembravano molto felici e innamorati l’uno dell’altro, e c’era molta attesa per sarebbe successo in futuro tra i due. Alcuni sospettavano una prossima proposta di matrimonio, ora purtroppo temo che il sogno si sia interrotto, vedremo come finirà.

