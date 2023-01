Valeria, si racconta iniziando dalle difficoltà sulla salute che l’ha portata ad avere un problema all’occhio che non ha del tutto risolto.

La showgirl ha raccontato di aver scoperto di avere un foro maculare abbastanza grave dopo aver partecipato a Supervivientes, un programma televisivo spagnolo, dopo che i medici del programma le hanno consigliato di fare una visita oculistica più approfondita. Nonostante all’inizio abbia preso la segnalazione sottogamba, quando ha cominciato a notare un peggioramento della vista ha deciso di andare dall’oculista e successivamente è stata operata d’urgenza per evitare la perdita dell’occhio sinistro.

Il foro maculare è una patologia oculare che colpisce la retina, più precisamente la parte chiamata macula che è responsabile per la visione centrale. Questa patologia può causare una perdita della vista parziale o totale nell’occhio colpito.

