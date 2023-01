Nell’intervista con Silvia Toffanin, Sonia ammette che essere nonni alla loro età è difficile. Seguire i ritmi notturni di un neonato è stancante ed è felice di essere diventata mamma da giovane.

Inoltre la moglie di Bonolis si espone e rivela che Giulia Salemi sarà un ottima mamma e lei emozionante ammette che vorrebbe 2 figli, ma il suo desiderio sarebbe che la primogenita fosse femmina e già la immagina.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram