Discussione ad Amici con Rudy Zerbi che si inserisce in una “diatriba” tra Todaro e Celentano per l’allievo Mattia. Cosa è successo.

Qualche discussione ad Amici nella puntata di domenica 22 gennaio. Questa volta tra professori. Il motivo? Il ballerino Mattia, allievo di Todaro, che ha chiesto consiglio alla maestra Celentano. Una situazione che, leggermente degenerata, ha portato anche Rudy Zerbi a “scagliarsi” contro il collega reo di aver speso parole non troppo carine in questa situazione per il suo alunno.

Amici, Rudy Zerbi contro Todaro

Rudy Zerbi

Come detto, secondo quanto si apprende dalle anticipazioni presenti in rete sulla puntata di domenica 22 gennaio, a far parlare ad Amici sono stati anche i professori. In particolare Todaro, Celentano e Rudy Zerbi, quest’ultimo che si è inserito in una diatriba, se vogliamo chiamarla così, per quanto concerne l’allievo Mattia.

Il ragazzo, infatti, nonostante il suo insegnate di riferimento sia Todaro, ha voluto chiedere consigli alla Celentano che, a quel punto, aveva proposto una coreografia a piedi nulli per il giovane. Prova che il suo insegnate ha rifiutato generando non poche polemiche.

“Ho fatto per te tante cose. Al mio posto altri ti avrebbero mandato via a calci. Io e Umberto potevamo aiutarti. Tu sei molto bravo a parole, però con i fatti fai questo”, le parole di Todaro verso Mattia riprese da vari media online.

Dichiarazioni forti che, come detto, hanno portato anche Rudy, maestro di canto, ad intervenire duramente contro il suo collega del ballo: “Ti rode sapere che un tuo allievo ha preferito parlare con la maestra Celentano e non con te?”, le parole riprese da “Amici News”.

Di seguito anche un recente post Instagram della trasmissione con le parole dell’insegnante all’allievo:

