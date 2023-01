Il conduttore di Sanremo Amadeus in diretta sui social fa un rivelazione senza precedenti.

Amadeus, in diretta social dalla pagina di Sanremo rivela che Morandi, sua moglie e suo figlio lo prendono sempre in giro perchè non è in grado di usare i social. Durante la diretta ha smentito gli “sfottò”, anche se ha poi chiuso in difficoltà perchè non sapeva come stoppare l’app.

Gli annunci di Amadeus per il Festival di Sanremo

Amadeus è stato il vero vincitore indiscusso degli ultimi Festival di Sanremo. Il celebre conduttore sa come far parlare di sé e negli ultimi anni ha sfruttato le apparizioni al Tg 1 per annunciare le novità riguardo l’organizzazione del Festival. La sua capacità di creare attesa e generare interesse attorno all’evento è diventata sempre più evidente negli ultimi anni, raggiungendo il suo apice negli ultimi mesi.

In quest’ultima edizione, Amadeus ha saputo creare un’enorme attesa attorno all’annuncio dei super ospiti ufficiali del palco dell’Ariston, precisamente nella terza giornata del festival. La scelta è caduta sui Maneskin, la giovane band italiana che sta vivendo un momento di grande successo. La band sfrutterà l’occasione per promuovere il loro nuovo album “Rush” in uscita alla fine del mese, che rappresenta il loro debutto internazionale.

Maneskin

La scelta dei Maneskin come super ospiti è stata molto apprezzata dal pubblico e dalla critica, poiché rappresenta la volontà di Amadeus di proporre un evento che sappia coniugare tradizione e innovazione. Il Festival di Sanremo è una delle competizioni musicali più antiche e chiacchierate d’Europa, e la presenza dei Maneskin rappresenta un’occasione unica per la band di farsi conoscere a livello internazionale.

In generale, l’edizione del Festival di Sanremo condotta da Amadeus è stata caratterizzata da un’atmosfera frizzante e divertente, e dalla capacità del conduttore di saper coinvolgere il pubblico e i concorrenti con la sua ironia e la sua simpatia. Amadeus è riuscito a creare un’esperienza unica per il pubblico, che ha apprezzato molto la sua conduzione e la sua capacità di coinvolgere i vari artisti presenti.

