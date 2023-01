Ballerino e coreografo, Garrison Rochelle ha avuto una vita sentimentale segnata da grandi dolori: il suo racconto a Verissimo.

Ex professore di Amici di Maria De Filippi, Garrison Rochelle è stato uno dei più importanti ballerini e coreografi dello spettacolo italiano. Poche volte ha voluto raccontare dettagli della sua vita privata, ma in occasione di un’ospitata dello scorso ottobre 2022 a Verissimo, ha aperto il suo cuore svelando dettagli sulla sfera sentimentale e sulle “tragedie” d’amore che lo hanno particolarmente segnato.

Garrison Rochelle e quegli amori tragici

Dichiaratamente omosessuale, Garrison ha spiegato come la madre – che oggi ha 92 anni e che lui non vede da cinque anni per motivi logistici – lo abbia accettato con grande serenità.

“L’unica volta che mia mamma ha detto qualcosa, era quando è morto Rock Hudson, mi ha detto ‘stai attento’. Voleva farmi capire che sapeva”, ha raccontato Rochelle alla Toffanin, soffermandosi poi sull’amore per una donna e sui suoi quattro ex fidanzati.

“Quando avevo 19 anni per la prima volta mi sono innamorato di un uomo[…] Durante l’università mi sono innamorato di una donna”, ha rivelato, ammettendo che la madre non ha mai visto di buon occhio quest’ultima.

Tutti i suoi ex fidanzati, invece, sono diventati come figli per la mamma di Garrison che, nel corso della sua vita, ha avuto davvero poche storie serie e tutte finite molto male.

“Fidanzati 4, storie serie poche, storielle… sono stato giovane anche io – ha detto – . Cercavo sempre una persona che mi insegnava qualcosa, mi sentivo indietro, cercavo qualcuno che mi illuminava, era quello importante, dovevo avere una persona che mi insegnava qualcosa nella vita”.

“Ho sofferto, tantissimo, una tragedia. Non mangiavo, non dormivo, piangevo sempre – ha ricordato – . Anche Maria ha vissuto uno dei miei amori e mi disse che non potevo andare avanti così. Ora sono single e sto bene”.

