Vi ricordate Garrison Rochelle? Nella sua carriera c’è anche un famosissimo balletto con Heather Parisi che ha fatto la storia…

Garrison Rochelle è sicuramente uno dei volti che gli appassionati della tv e di Canale 5 ricordano con maggiore affetto. L’uomo, maestro di ballo della famosa scuola di Amici, è stato per anni uno dei professori con il maggiore seguito da parte dei fan del programma. Il coreografo ha poi lasciato nel 2018 presentandosi, comunque, ogni tanto come ospite da Maria De Filippi.

Ma sapete che nel passato dell’uom c’è anche un balletto con la famosa Heather Parisi?

Garrison Rochelle: cosa fa ora e quel balletto…

Garrison Rochelle

Come detto, sebbene in tantissimi, specie in Italia, associno il nome e il volto di Garrison Rochelle al talento show di Amici, il maestro di danza e coreografo vanta nella sua lunga carriera tantissimi lavori e tante collaborazioni.

Famosa e imperdibile – lo diciamo anche con un filo di nostalgia – è l’esibizione andata in scena nel lontano 1983 in occasione del programma Rai ‘Fantastico 4’.

Nel corso di quella trasmissione, l’artista si era cimentato in un famoso passo con Heather Parisi ma anche altri volti illustri del settore. In particolare con Brian Bullard e Fabio Molfesi.

I quattro avevano collaborato per la puntata finale dello show. I protagonisti avevano danzato sui passi di una coreografia di Franco Miseria sotto la regia di Enzo Trapani.

Un momento di vero show e che è stato anche di recente ricordato da una nota fan page ufficiali della Parisi che propone molto spesso vecchi programmi, trasmissioni e balletti della showgirl.

Di seguito anche le immagini condivise su Facebook dalla fanpage della donna:

EVERY BREATH YOU TAKE Da FANTASTICO 4Starring HEATHER PARISI Con GARRISON ROCHELLE, BRIAN BULLARD e FABIO MOLFESI Coreografie FRANCO MISERIA Regia ENZO TRAPANI (1983) Posted by Heather Parisi Fans Page on Thursday, July 16, 2015

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG