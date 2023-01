Domenica 22 gennaio 2023, dopo un servizio di 2 ore dedicato a Gina Lollobrigida tra vecchie interviste e dichiarazioni uniche dei suoi più cari amici, Mara è in lacrime.

Mara Venier è visibilmente commossa e con le lacrime agli occhi in chiusura della dedica alla sua cara amica Lollo.

Nel proseguo della trasmissione, con molteplici ospiti il focus passa su Sanremo e Mara fatica a ritrovare serenità per proseguire. Gli opinionisti Marino Bartoletti e Francesca Barra, Bobby Solo, Gigliola Cinquetti e Mal. Poi sempre per parlare di Sanremo i Jalisse, Francesca Alotta, in un gran bel clima di amarcord della celebre kermesse ligure. Poi

Dopo alcuni minuti e grazie ad alcune dichiarazioni su Gene Pitney, cantante e compositore statunitense, Mara ritrova il sorriso raccontando che quando era adolescente scrisse una lettera ad una rivista perchè “innamorata di Gene Pitney”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG