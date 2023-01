Dopo la sfida di ballo la maestra Celentano non ha più avuto dubbi: Isobel è la seconda allieva a riceve la maglia del serale.

Nella puntata di oggi di Amici è stata assegnata la seconda maglia del serale. A raggiungere il grande traguardo è stata Isobel. Dopo aver vinto una gara di ballo e aver ballato 3 coreografie perfette una dietro l’altra, la maestra Celentano le ha consegnato la maglia tanto desiderata.

Amici 22, Isobel riceve la maglia

Isobel è la seconda maglia oro di questa edizione. Dopo aver vinto la gara di ballo la maestra Celentano le ha chiesto di esibirsi nuovamente al centro del palco. Finita l’esibizione la sua prof le ha fatto i complimenti aggiungendo che per la ragazza non ci sono dubbi e si merita un posto al serale come ballerina. La stessa sorte non è invece toccata a Aaron, anche lui vincitore di una gara di ballo. Il suo professore Rudy Zerbi, però, non ha ancora voluto consegnarli la maglia.

