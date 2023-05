Secondo indiscrezioni Martina Colombari e Billy Costacurta potrebbero essere in crisi. Ecco cos’è successo sui social.

In queste ore sui social Martina Colombari ha pubblicato un messaggio che ha sollevato numerose ipotesi in merito a una sua presunta crisi con il marito, Billy Costacurta. Sulla questione al momento non vi sono conferme, ma sui social l’ex Miss ha scritto:

“Neanche io mi innamorerei di me, dico sul serio. Rendo complicato anche un puzzle da dieci pezzi, perché incastrarsi non è una cosa superficiale per incastrarsi ci vuole logica, e poi io rifletto troppo sulle cose penso troppo e guardo poco perché mi piacciono le persone che non guardano chiunque quelle che sanno stare da sole, perché la solituine è un punto di forza”.

Martina Colombari e Costacurta in crisi? L’indizio sui social

In queste ore in rete sono spuntati sempre più numerosi rumor in merito a una presunta rottura tra Martina Colombari e suo marito, Billy Costacurta. L’indiscrezione al momento non ha ricevuto conferma e in tanti, tra i fan dei social, si chiedono se sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli e se l’ex Miss confermerà o finalmente smentirà le voci in circolazione.

Di recente l’ex Miss ha confessato che già in passato lei e il padre di suo figlio Achille avessero vissuto un momento di crisi e aveva anche svelato che fossero arrivati entrambi a tradirsi. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?

