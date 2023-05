All’Isola dei Famosi Cristina Scuccia ha sorpreso tutti confessando per la prima volta di avere una relazione sentimentale.

L’ex suora Cristina Scuccia è approdata all’Isola dei Famosi e nelle ultime ore, difronte alle insistenze di Ilary Blasi, ha confessato per la prima volta di avere una relazione sentimentale.

“Prima di venire qui ho conosciuta una persona a Madrid, è entrata in punta di piedi nella mia vita sapendo il mio passato e rispettarlo. L’amore è bello e nonostante abbia cercato di trattenerlo”, ha rivelato per la prima volta in diretta tv.

Cristina Scuccia

Cristina Scuccia ha una relazione: la confessione

All’Isola dei Famosi Cristina Scuccia ha stupito tutti svelando per la prima volta di avere una relazione sentimentale. L’ex suora al momento non ha rivelato l’identità della persona al suo fianco e ha anche ammesso di non averne parlato prima a nessuno (neanche a sua madre).

“Non voglio che si confonda la mia uscita dal convento con questa cosa qua, la mia uscita è dovuta ad altro. Per questo non mi va tanto di parlarne, è una cosa preziosa che voglio custodire. Mi sento in imbarazzo anche nei confronti di mia madre: penso sia stata una doccia fredda per lei, essendo una cosa all’inizio volevo viverla per me. Quando l’ho detto a Helena mi sono sentita più leggera”, ha dichiarato la cantante, che avrebbe conosciuto la persona in questione durante la sua nuova vita in Spagna (dopo l’addio alla vita consacrata).

