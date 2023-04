Da 27 anni Martina Colombari e Alessandro Costacurta fanno coppia fissa ma la storia tra i due non è stata tutta rose e fiori e, per la prima volta, l’ex Miss ha confessato a Oggi che dopo 10 anni d’amore lei e il marito avrebbero vissuto un periodo di crisi e si sarebbero reciprocamente traditi.

“Dopo una decina d’anni che eravamo insieme. Fu una crepa vera, mi sentivo trascurata, non mi corteggiava più. Non ero più la regina di casa. Ci siamo allontanati ed entrambi abbiamo avuto un’altra storia. Poco più che un capriccio, una curiosità, alla fine ci siamo ritrovati”, ha confessato.

Martina Colombari e Alessandro Costacurta formano insieme una delle coppie più longeve dello spettacolo italiano ma i due non hanno fatto segreto di aver vissuto, in passato, dei momenti di crisi. L’ex Miss ha anche svelato a Oggi che durante uno di questi momenti lei e l’ex calciatore si sarebbero reciprocamente traditi salvo poi “ritrovarsi”. I due sono genitori di Achille e oggi, grazie alla “semplicità” della loro vita insieme, sarebbero riusciti a trovare un nuovo equilibrio.

“Lui si addormenta presto, io no. Se prima questo ci creava problemi, ora lo rispettiamo. Prima nessuno dei due partiva coi propri amici senza l’altro, ora ci sembra normale. Siamo abitudinari, cerchiamo di essere regolari, Ci prendiamo cura”, ha confessato l’ex Miss a Oggi.

