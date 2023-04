Il padre di Wanda Nara, Andres, ha annunciato di aver perso il bambino di cui era in attesa sua moglie Alicia Barbasola.

Un terribile dramma ha colpito la famiglia di Wanda Nara: il padre della showgirl, Andres Nara, ha annunciato di aver perso il bambino di cui era in attesa sua moglie Alicia Barbasola. La coppia aveva da poco annunciato la gravidanza senza nascondere il suo grande entusiasmo e, nelle ultime ore, Andres è stato costretto a spiegare (alla trasmissione Socios del espectáculo): “È un momento molto brutto per noi, eravamo entrambi molto emozionati. Lei ha iniziato a sentire dei dolori e questo ci ha allarmato, siamo andati in ospedale e purtroppo è successo. È orribile, ma continueremo a cercare di avere un bambino”.

Andres Nara e Alicia Barbasola hanno perso il figlio

Andres Nara è il padre di Wanda Nara e di Zaira Nara e, qualche mese fa, è convolato a nozze con la collega Alicia Barbasola, con cui aveva annunciato di attendere il suo terzo figlio. Purtroppo la gravidanza avrebbe subito delle complicazioni e in queste ore l’uomo ha annunciato pubblicamente che sua moglie avrebbe perso il bambino.

Wanda Nara non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla vicenda e sembra che i rapporti con suo padre non siano dei migliori. In passato l’uomo si era pubblicamente schierato dalla parte di Maxi Lopez, l’ex marito della showgirl e madre dei suoi primi tre figli, con cui l’unione è finita in maniera burrascosa.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG