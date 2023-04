A due settimane dalla nascita di suo figlio Cesare, Aurora Ramazzotti ha dedicato al suo bebè un tenero messaggio via social.

Aurora Ramazzotti è diventata mamma del piccolo Cesare e sui social ha postato alcune delle più tenere foto scattate durante queste prime settimane trascorse insieme al suo bambino. “Due settimane fa sono nati anche mamma e papà”, ha scritto la figlia di Michelle Hunziker nella didascalia al post via social, che ha fatto il pieno di like tra i fan.

Aurora Ramazzotti: la dedica al figlio Cesare

Aurora Ramazzotti si è mostrata raggiante e felice durante queste sue prime settimane da mamma, condividendo con i fan alcuni scatti dei momenti di quotidianità trascorsi con il suo bambino e il fidanzato Goffredo Cerza, dall’allattamento sul divano di casa fino a un pranzo al ristorante.

Durante queste prime settimane da neomamma Aurora ha deciso di prendersi del tempo per sé e per il suo bambino e, per questo, è stata distante dai social. Nel frattempo sua madre, Michelle Hunziker, è stata ospite a Verissimo, dove ha svelato le emozioni da lei provate dopo la nascita del bebè e durante il parto (a cui avrebbe assistito). In tanti tra i fan dei social non vedono l’ora di saperne di più sulla nuova vita di Aurora come mamma e sulla sua vita privata.

